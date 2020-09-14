BIST 1.107
DOLAR 7,49
EURO 8,91
ALTIN 471,42
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de şoförün yokuş aşağı giden kamyonet sınavı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de park halindeki kamyonetin freni boşalınca olanlar oldu. Yokuş aşağı doğru ilerleyen kamyonet, bina duvarına çarparak durabildi. Şoför kamyonetini durdurmak istese de başarılı olamadı. Olay yerinde kimsenin olmaması yüreklere su serpti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde Buca ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre inşaattan hafriyat almaya gelen ve park halinde olan kamyon bilinmeyen bir sebeple hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı giden kamyon bir anda hızlandı ve bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Kamyonun hareket ettiğini fark eden şoför ise kapıya tutunarak aracı durdurmak istedi. Kamyonla birlikte koşan şoför başarılı olamadı.
Olay anında sokakta ve kamyonun çarptığı evin darbe alan bölümünde kimsenin olmayışı, olası bir facianın önüne geçti.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şoförün, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başlayan kamyonun kapısını açmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı; daha sonra da kamyonun evin duvarına çarparak durduğu anlar görüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cem Yılmaz'dan Demet Akalın'a olay öğretmen göndermesi 5 milyonluk aracı olaydı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Konya'da Kovid-19 tedavisi gören iki okul müdürü hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğuyla kabul ettiği 5 dosyayı veto etti
Çelebi Altuntaş'ın sinkaflı küfürleri sonrası Uğur Dündar'dan Süleyman Soylu'ya teşekkür
Milli Eğitim Bakanlığı'dan yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklama
AB Yüksek Temsilcisi Borell'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Ciddi çatışma riski var
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu CNN'e konuştu: 'Barış için savaşa hazırlıklı olmalısınız
ÖNCEKİ HABERLER
Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüşen Bakan Akar: Libya Libyalılarındır
Josef de Souza Beşiktaş'a imza attı
Almanya'dan kritik Aleksey Navalni açıklaması iki ülke daha doğruladı
Beşiktaş sağ bek transferini bitiriyor: Nazım Sangare
Kayıp Gülistan Doku'nun ailesinin avukatına 'gizliliği ihlal'den soruşturma
İstanbul'da cinci hoca rezaleti! Kadınlara cinsel istismarda bulunurken ifşa oldu ve tutuklandı
Yorumlar