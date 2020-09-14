Cem Yılmaz'dan Demet Akalın'a olay öğretmen göndermesi 5 milyonluk aracı olaydı!

Alışveriş merkezinde oğluna kırtasiye malzemeleri alan Cem Yılmaz, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten Cem Yılmaz'a "Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?" sorusu soruldu.