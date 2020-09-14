Cem Yılmaz'dan Demet Akalın'a olay öğretmen göndermesi 5 milyonluk aracı olaydı!
Kızı Hira'ya maaşlı, sigortalı öğretmen tutan Cem Yılmaz, söyledikleriyle dikkat çekti fakat 5 milyonluk aracıyla söyledikleri pek inandırıcı olamadı.
Geçtiğimiz gün 5 milyon TL'lik aracıyla görenleri büyüleyen Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal ile birlikte okul alışverişine çıktı. Lüks aracına binerken görüntülenen Yılmaz, Demet Akalın'ın kızına özel öğretmen tutmasının hatırlatılması üzerine söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Alışveriş merkezinde oğluna kırtasiye malzemeleri alan Cem Yılmaz, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oğlu Kemal için okul malzemeleri aldığını belirten Cem Yılmaz'a "Bazı ünlüler çocuklarına özel öğretmen tuttuğunu açıkladı. Sizin böyle bir girişiminiz olacak mı?" sorusu soruldu.
Cem Yılmaz, "Türkiye'de çocuklar nasıl eğitim alıyorsa öyle olacak. Onlar bazı ünlüler. Biz normal insanlarız" yanıtını verdi.
Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün de Levent'teki evinden çıkıp Etiler'in arka sokaklarında yani arabasını test etti. Yılmaz, yirmi dakika boyunca yeni arabasıyla tur attıktan sonra Levent'teki ofisine geri döndü.