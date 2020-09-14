Çelebi Altuntaş'ın sinkaflı küfürleri sonrası Uğur Dündar'dan Süleyman Soylu'ya teşekkür

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya üzerinden kendisine sinkaflı küfürler yağdıran Yozgat'ta AK Parti'den Belediye Başkan adayı olan Çelebi Altuntaş için gereğinin yapılmasını rica ederken Süleyman Soylu'ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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Sosyal medyada Yılmaz Özdil, Müjdat Gezen ve kendisine yönelik sinkaflı küfürleri ifşa ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun harekete geçmesini isteyen gazeteci Uğur Dündar'ın çağrısı yerini buldu.

Yozgat'ta AK Parti'den Belediye Başkan adayı olan Çelebi Altuntaş'ın, Uğur Dündar'a yönelik "Aşağılık bir O.....dan doğmuş olmanın gereğini fazlasıyla yapıyorsunuz. Yılmaz Özdil-Müjdat Gezen-Uğur Dündar" sözleri tepki toplamıştı.

''Gerekeni yapmanızı bekliyoruz"

Uğur Dündar da sosyal medyadan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrıda bulunurak, "Sn.İçişleri Bakanı @suleymansoylu ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Sn.Hasan Uçak, ölmüş annelerimizin iffetine hakaret yağdıran ve ilinizden AKP Belediye Başkan adayı olan bu namus düşmanı ahlâksız müfteriye gerekeni yapmanızı bekliyoruz" diye yazmıştı.

Sn.İçişleri Bakanı @suleymansoylu ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Sn.Hasan Uçak, ölmüş annelerimizin iffetine hakaret yağdıran ve ilinizden AKP Belediye Başkan adayı olan bu namus düşmanı ahlâksız müfteriye gerekeni yapmanızı bekliyoruz.@mehmetyilmaz073 pic.twitter.com/fw6VOgtnVR — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) September 14, 2020

Soylu'ya teşekkür etti

Uğur Dündar daha sonra Bakan Soylu'nun kendisini aradığını ve yetkililere konuyla ilgili talimat verdiğini söylediğini belirtti. Dündar bunları Soylu'ya teşekkür ettiği bir tweetinde yazdı. Dündar, ''Sn.Soylu'nun ilgisine ve duyarlı davranışına teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.