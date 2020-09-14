Başakşehir Kenan Karaman ile el sıkıştı

Son şampiyon Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman ile anlaştı.

Abone ol

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Milli futbolcu ile anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler, Alman kulübü ile son detayları görüşüyor.

26 yaşındaki hücum oyuncusu Kenan Karaman'ın adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Kenan Karaman, geçen sezon Bundesliga'da 20 maçta 6 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu.