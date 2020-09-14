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Başakşehir Kenan Karaman ile el sıkıştı

Son şampiyon Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman ile anlaştı.

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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Milli futbolcu ile anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler, Alman kulübü ile son detayları görüşüyor.

26 yaşındaki hücum oyuncusu Kenan Karaman'ın adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Kenan Karaman, geçen sezon Bundesliga'da 20 maçta 6 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

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