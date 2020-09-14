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Aydın'da bisiklet sürerken kalp krizine yakalandı

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da bisiklet süren Ali Rıza Sökmen (65), yol kenarında yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen adam, oracıkta hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken cansız beden adli tıp morguna kaldırıldı.

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Olay, öğlen saatlerinde Kuşadası-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her gün Kuşadası’ndan Yaylaköy Mahallesi’ne bisikletiyle giden Ali Rıza Sökmen, bugün sabah saatlerinde bisikletiyle evinden ayrılarak Yaylaköy Mahallesi’ne doğru yola çıktı. Yokuş çıktığı esnada bir anda fenalaşan Sökmen yere yığıldı.

Yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri 65 yaşındaki Ali Rıza Sökmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Sökmen’in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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