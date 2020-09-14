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Şehit Astsubay Sinan Aktay düğün yıl dönümünde son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı

HAKKARİ Yüksekova’da, dün terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay, düğün yıl dönümünde memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Şehidin al bayrağa sarılı tabutu meydana getirildikten sonra yakınları başında gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Gül Aktay, kucağında bebeği ile tabutun başında şehidini uğurlarken, annesi Nevruz, babası Salih Aktay, kardeşleri ve yakınları da gözyaşı döktü, güçlükte ayakta durabildi. Cenaze namazına katılanlar ilk olarak meydanda öğle namazını kıldı.

Şehidin cenazesi Akşehir Şehitliğinde defnedildi
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Astsubay Sinan Aktay’ın naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi Akşehir Şehitliğinde defnedildi.

Düğün yıl dönümünde son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sinan Aktay’ın 14 Eylül 2019 tarihinde düğün yaparak hayatını Gül Aktay ile birleştirdiği öğrenildi. Dün şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay düğün yıl dönümü olan 14 Eylül 2020 tarihinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Gül Aktay da cenaze törenine kucağında 25 günlük bebekleri Göktürk Efe ile katıldı.



Birçok kişi katıldı
Şehidin cenaze namazına, ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya ve Akşehir protokolü, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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