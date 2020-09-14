AB Yüksek Temsilcisi Borell'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Ciddi çatışma riski var

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz'de artan gerilime ilişkin konuştu. Borrell, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs arasında gerilim katlanarak artıyor ve sözlerin ötesine geçebilecek ciddi çatışma riski var" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Financial Times'a dikkat çeken açıklamalar yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa'nın 'Libya'dan Belarus'a çevrelenerek alevler içinde kaldığını' söyledi.

"Her şey beklediğimden çok daha kötü gitti"

Çeşitli gerilim noktalarını hatırlatarak üye ülkelerden 'güçlü ve birleşmiş bir yanıt' çağrısında bulunan Borrell, "Her şey beklediğimden çok daha kötü gitti" dedi.

"Ciddi çatışma riski var"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de başlattığı doğal gaz arama çalışmalarının ardından artan gerilimi de değerlendiren Borrell, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs arasında gerilim katlanarak artıyor ve sözlerin ötesine geçebilecek ciddi çatışma riski var" diye konuştu.