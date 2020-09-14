Şeyh Edebali Üniversitesi 1 Ekim'de açılıyor mu rektörlük açıklaması

YÖK üniversitelerin açılışı için 1 Ekim'i işaret etti ve binlerce üniversite öğrencisi hangi üniversiteler açılacak araştırması yapmaya başladı. Peki Bilecik'teki Şeyh Edebali Üniversitesi ne zaman açılıyor, 2020-2021 üniversite akademik takvimi hazır mı?

Abone ol

YÖK üniversitelerin açılış tarihi hakkında 1 Ekim'i işaret etti fakat kararı üniversitelere bıraktı. Koronavirüs salgınından dolayı üniversitelerin bazıları ise güz döneminde uzaktan eğitim vereceklerini duyurdu. Üniversitelerin açılış tarihi hakkında her üniversitenin kendi kararını açıklayacağı açıklamasının ardından öğrenciler, bağlı oldukları üniversitenin duyurularına kilitlendi. Peki Bilecik'teki Şeyh Edebali ne zaman açılıyor, 2020-2021 üniversite akademik takvimi hazır mı?

YÖK, her üniversitenin kendi kararını verme yetkisinin olduğu, dolayısıyla bu kararın duyurulmasının da üniversitelere düştüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından binlerce öğrenci, üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabını kendi üniversitelerinin duyuru sayfalarından aramaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, açıklama yapan üniversiteler hakkında bazı bilgiler..

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversite rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde artış gösteren vaka sayılarının 2020-2021 eğitim yılı güz dönemi için yüz yüze eğitimi imkansız hale getirdiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Üniversitemize ülkemizin 81 ilinden ve yurt dışından gelecek yaklaşık 18 bin öğrencimizin oluşturacağı etkileşim hem sizin hem de ilimiz için çok da hafife alınamayacak riskler doğuracaktır. Her ne kadar üniversitenizi çok özlemiş de olsanız sizlerin sağlığı bizim birincil unsurumuzdur. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak siz sevgili öğrencilerimizin, ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ve tüm ulusumuzun sağlık önceliğini dikkate aldığımızda uzaktan eğitim modelinin kaçınılmaz olduğu kanaatine vardığımızı üzülerek ifade ediyoruz. Uzaktan eğitimle ilgili detaylı bilgilendirme üniversitenin web sitesinden yapılacak. Süreçle alakalı tüm soru ve sorunların, iletişim kanallarından üniversite yönetimine iletilebilecek. Hiçbir öğrencimizin sağlığında en ufak bir problem yaşamadan bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Bizler, sizler için sürekli olarak çalışmalarımıza devam ederken sizler de hem kendinizin hem de çevrenizdekilerin sağlığı için lütfen kurallara eksiksiz uyun ve tedbirden asla vazgeçmeyin."