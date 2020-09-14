BIST 1.107
DOLAR 7,49
EURO 8,91
ALTIN 471,42
HABER /  MEDYA

NTV'de korona şoku! Serkan Kaya virüse yakalandı

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, koronavirüse yakalandığı açıkladı.

Abone ol

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile covid olduğum kesinlik kazandı... PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor..."



BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cimilli İbo koronavirüse yakalandı! İbo için kritik 40 saat Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Çorum'da koronavirüsten ölen Yaşar Ünal'ın son videosundaki sözleri ibretlik
Doğu Perinçek'in FETÖ iddiası olay oldu beni Erol Mütercimler aradı
Harem Otogarı'ndaki olayda şikayetçi polislerin ifadeleri ortaya çıktı
Ankara'da 3 kardeş feci şekilde öldü! Geriye sadece bu fotoğraf kaldı
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın Kırşehir otobüsünde yakalandı
Suriye'de Türk Kızılay'ı aracına silahlı saldırı düzenlendi! Şehit ve yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki: İşe bisikletle git gel bakalım
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi açılıyor mu 2020-2021 akademik takvim
2020-2021 Kırklareli Üniversitesi akademik takvim ne zaman açılıyor?
Başakşehir'den 'Doğa konseptli' yeşil forma
Bilecik'te ters şeride giren alkollü sürücü dehşet saçtı
YKS ek yerleştirme ne zaman ÖSYM tarih verdi mi?
Yorumlar