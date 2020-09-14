Cimilli İbo koronavirüse yakalandı! İbo için kritik 40 saat

KARADENİZ’in sevilen ses sanatçılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, Cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli'de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan korona virüs testi pozitif çıkan sanatçı, tedavi altına alındı.