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ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Bilecik'te ters şeride giren alkollü sürücü dehşet saçtı

İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te dehşet saçan sürücünün araç içerisinde sıkışarak yaralandığı öğrenildi.

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 11 AAL 381 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Z., alkollü olarak bindiği aracıyla ilçe merkezi Hürriyet Caddesi’nde ters istikametten ilerlemeye başladı.

Son sürat ters şeritten ilerleyen otomobil, Dörtyol kavşağına geldiğinde kontrolden çıkarak kavşakta ışıkta bekleyen Ali A. yönetimindeki 16 RP 300 plakalı otomobile, ardından Koray A. idaresindeki 16 ADV 853 plakalı otomobile, daha sonra Zafer D.’nin kullandığı 05 DV 955 plakalı otomobile çarptı.

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