İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında Albay ve Yüzbaşılar da var

İSTANBUL'de aralarında muvazzaf albay, yüzbaşı ve üsteğmenlerin de olduğu 53 kişi için gözaltı kararı verildi.

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FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenleniyor.

İstanbul merkezli bir başka operasyonda ise örgütün bölge yapılanmalarında sözde "abi-abla" düzeyinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 51 şüpnheli hakkında gözaltı kararı var...