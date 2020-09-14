YKS ek yerleştirme ne zaman ÖSYM tarih verdi mi?

Üniversite sınavı olan YKS tercihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Şimdi binlerce öğrenci YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak araştırması yapıyor. ÖSYM'den ek yerleştirme takvimi hakkında henüz bir açıklama gelmedi. YKS sonuçları ardından bu yıl 838.221 kişilik toplam kontenjana 781.165 kişi yerleştirildi.

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YKS ek yerleştirme işlemleri ne zaman başlayacak, ÖSYM üniversitelerin boş kontenjan listesini ne zaman yayımlayacak araştırması başladı. Henüz bir yere yerleştirilmeyen adaylar ise geriye kalan 57 bin kişilik ve kayıt yaptırılmayan kontenjan için ek tercihler yapacak.

Ek yerleştirme için herhangi bir açıklamada gelmedi ancak üniversite kayıtlarının geçtiğimiz hafta sona ermesinin ardından artık sürecin başlaması bekleniyor.

YKS ek tercihler ne zaman yapılacak:

Bu sene pandemi nedeniyle sekteye uğrayan sınav süreci göz önüne aldığında ek yerleştirme kılavuzunun bu hafta içerisinde yayınlanma ihtimali yüksek görülüyor.

Geçtiğimiz sene 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite kayıtlarının ardından ek yerleştirme kılavuzu 4 Eylül'de yayınlanmış, tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında alınmıştı.

YKS tercihleri sayısal verileri

* Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165

* 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380

* 2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885

* Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

* Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578