Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın Kırşehir otobüsünde yakalandı

ANKARA'dan Kırşehir'e gitmekte olan A.G. (58) isimli kadının 1 gün önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Test sonucunu beklemeden yolculuk yapan kadın, ambulansla tekrar geri götürüldü. Otobüste bulunan diğer 17 kişi de kendilerini izole etmeleri için evlerine gönderildi...

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Ankara'da yaşayan A.G. isimli kadın, 1 gün önce koronavirüs testi yaptırdı. A.G.'nin dün test sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, test sonucunu bildirmek ve tedavi süreci için A.G.'yi aradıklarında otobüsle Kırşehir'e gittiğini öğrendi.

A.G.'nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü, Kırşehir merkeze girmeden önce Akpınar ilçesi mevkisinde jandarma tarafından durduruldu. Koronavirüs test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan A.G., koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilip, ambulansla Ankara'daki evine geri götürüldü.

Otobüste bulunan 17 kişi de kendilerini izole etmeleri için Kırşehir'deki evlerine gönderildi.