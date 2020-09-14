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Suriye'de Türk Kızılay'ı aracına silahlı saldırı düzenlendi! Şehit ve yaralılar var

SURİYE’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı. Şehidin kimliği belli oldu

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Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit olurken, bir görevli ise yaralandı. Şehidin kimliği belli oldu. 

Olay, sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen El Bab bölgesine giden 3 kişilik Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araca, Çobanbey-El Bab bölgesi arasında plakasız iki araç içerisindeki yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafeti giymiş kişiler tarafından çapraz ateş açıldı.

Kızılay'a ait olduğu bilinen araca yönelik düzenlenen saldırıda Kızılay'ın El Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan bir Kızılay personeli hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir Kızılay görevlisinin yaralandığı saldırıdan, bir görevli ise yara almadan kurtuldu. Saldırganların kaçmasının ardından yaralanan Kızılay görevlisi Çobanbey Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Kızılay görevlisinin Türkiye'ye sevk edileceği belirtildi

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

El-Bab'ta görev yapan Türk Kızılay’ına ait araca düzenlenen saldırıda şehit olan kişinin Düzce Kan Merkezi’nde görevli Mehmet Arif Kıdıman olduğu öğrenildi. Düzce Kan Bağış Merkezi’nde görevli Mehmet Arif Kıdıman, Suriye’ye göreve gitti. Kızılay aracı seyir halindeyken plakasız bir araçtan silahlarla ateş açıldı. Mehmet Arif Kıdıman olay yerinde şehit oldu. Araçtaki bir personel ise hafif yaralandı. Mehmet Arif Kıdıman'ın, Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde oturan ailesine acı haber verildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kızılay ekibine yönelik kanlı saldırıya sert tepki gösterdi. "Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz" dedi.

MSB: Teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’ye insani yardım ulaştırmak için Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerinin aracına teröristlerce ateş açılması sonucu bir personelin şehit olduğu ve bir personelin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir" ifadesi kullanıldı.

Kızılay Genel Başkanı: İnsancıl hukuka göre dokunulmaz...

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

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