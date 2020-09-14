Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth sözleri: Gitmek isteyene hemen 'tamam' diyemeyiz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sörloth hakkında "Gitmek isteyene hemen 'tamam' diyemeyiz" dedi.

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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth'a, Tottenham ve Liepzig'in talip olduğunu açıklanmıştı.

Milli takım arasından sonra Trabzon'a dönmeyen Sörloth için Fanatik'e konuşan Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok" dedi.

Transfer konusunda kulübün çıkarlarını önemsediğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Yüzde 50 (Trabzonspor), yüzde 50 (Crystal Palace) alacağız. Tekifler 20 seviyesinde öyle 25’ler, 30’lar yok henüz. Biz 15 milyon Euro alalım istiyoruz, 15’er kalsın yani. Bu takımın transferde şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz. Sörloth’u aldığımızda küfür ediyorlardı bize. Ne oldu? Trabzonspor forvetsiz mi kalacak? Mümkün mü böyle bir şey” dedi.

"Fenerbahçenin geliri bizimkinin 5 katı"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF tarafından kulüpler için belirlenen transfer limitinde Trabzonspor'un 152 milyon lira limiti olduğunu söyledi.

"Fenerbahçe nasıl yapıyor, siz yapamıyorsunuz diyorlar. Onların geliri bizimkinin 5 katı. Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili görüşüyoruz" diyen Ağaoğlu, "O konunun netleşmesini bekliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Elimizden gidenler olacak. Da Costa gibi. İhtiyaçları biliyoruz. Geç veya erken, bu takviyeleri gerçekleştireceğiz. Benim için önemli olan şu, aldığım adama hemen lisans çıkartmak ve onu oynatabilmek” açıklamasını yaptı.