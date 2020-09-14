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Ordu Valisi bu sözlerle uyardı! Gözlerinin yaşına bakmayız

Demirören Haber Ajansı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte pandemiye rağmen bir araya gelerek kumar oynayanlarla ilgili açıklamada bulundu.

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Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pandemiye rağmen kumar oynandığının tespit edildiğini duyurdu.

Vali Sonel paylaşımında, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Covid-19 ile oyun olmaz" ifadelerine yer verdi.

19 kişiye 60 bin 420 lira ceza
Kentte gerçekleştirilen operasyonda bir araya gelerek kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, kişi başı 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 60 bin 420 TL ceza verildi. 

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