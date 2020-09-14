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Kumburgaz'da Rauf Alanyalı'ya ait Yeşilçam'ın ünlü yalısının satışından vazgeçildi

Demirören Haber Ajansı

Yeşilçam denilince akla gelen ilk eserlerden olan Kumburgaz'daki ünlü yalının satışından vazgeçildi. Hissedarlardan Azade Hısım, 'Orası muhteşem bir yer eninde sonunda satılacak ama biraz daha bize kaldığı için mutluyum' ifadesini kullandı...

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Unutulmaz Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Kumburgaz'da denize sıfır 6 bin 265 metrekarelik arsa içinde bulunan Rauf Alanyalı'ya ait yalı, 19 milyon lira bedelle açık artırmaya çıkarılmıştı. 

Yalının satışı açık artırma ile bugün gerçekleşecekti. Ancak tüm hissedarların talebiyle yalının satışından vazgeçildi. Büyükçekmece Mezat Salonu'nda gerçekleşecek açık artırma için taraflardan Mehmet Ergen, Raciye Ercişli, Azade Hısım, Nercal Kaplancalı ve Süleyman Tufan Alanyalı geldi.

"Eninde sonunda satılacak ama..."

Satıştan vazgeçilmesinin ardından konuşan hissedarlardan Azade Hısım, "Orası muhteşem bir yer eninde sonunda satılacak ama biraz daha bize kaldığı için mutluyum. Orada da çok vakit geçirdik. Orası hep eski günlerdeki gibi içimizde" dedi.

Kartal Tibet’in yönettiği, Kemal Sunal ve Dinçer Çekmez’in oynadığı “Şark Bülbülü”nde ‘Fethi’nin evi olan yalı, Orhan Aksoy’un yönettiği “Aile Şerefi”nde ise oğlu Oktay için her şeyi yapabilecek zengin baba Hasan’ın evi olarak kullanılmıştı.

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