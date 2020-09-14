BIST 1.108
DOLAR 7,49
EURO 8,90
ALTIN 468,26
HABER /  YEREL

Hatay'da PTT karantinaya alındı! İkinci bir emre kadar kapatıldı

İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir PTT şubesi personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, şube kapatıldı.

Abone ol

Koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığı PTT işyerlerine bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantinaya alındı.

Edilinen bilgiye göre, Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçede bulunan tek PTT şubesi kapatılarak hizmetler geçici süre ile askıya alındı. PTT şubesinin camına, ikinci bir emre kadar kapatıldığı yazısı asıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Harem Otogarı'ndaki olayda şikayetçi polislerin ifadeleri ortaya çıktı
Aracı olanları sevindirecek gelişme! Benzine indirim geliyor
Ankara'da 3 kardeş feci şekilde öldü! Geriye sadece bu fotoğraf kaldı
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın Kırşehir otobüsünde yakalandı
Suriye'de Türk Kızılay'ı aracına silahlı saldırı düzenlendi! Şehit ve yaralılar var
Oruç Reis neden geri çekildi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da otel odasında 'aşk' tuzaklı soygun
AK Parti'li Numan Kurtulmuş Kızılay ekibine yönelik saldırıyı kınadı
Hangi üniversiteler açılacak YÖK açılacak üniversiteler listesi
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında Albay ve Yüzbaşılar da var
Ağustosta otomobil üretimi yüzde 45 arttı! Otomotiv Sanayii Derneği açıkladı
Selena Gomez çıplaklığa zorlandım deyip açıkladı! İtirafı olay oldu
Yorumlar