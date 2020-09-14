Hatay'da PTT karantinaya alındı! İkinci bir emre kadar kapatıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir PTT şubesi personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, şube kapatıldı.

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Koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığı PTT işyerlerine bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantinaya alındı.



Edilinen bilgiye göre, Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçede bulunan tek PTT şubesi kapatılarak hizmetler geçici süre ile askıya alındı. PTT şubesinin camına, ikinci bir emre kadar kapatıldığı yazısı asıldı.