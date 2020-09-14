BIST 1.115
DOLAR 7,49
EURO 8,89
ALTIN 474,13
HABER /  GÜNCEL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi açılıyor mu 2020-2021 akademik takvim

YÖK üniversitelerin açılışı için 1 Ekim'i işaret etti ve binlerce üniversite öğrencisi hangi üniversiteler açılacak araştırması yapmaya başladı. Peki Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ne zaman açılıyor, 2020-2021 üniversite akademik takvimi hazır mı?

Abone ol

YÖK üniversitelerin açılış tarihi hakkında 1 Ekim'i işaret etti fakat  kararı üniversitelere bıraktı.  Koronavirüs salgınından dolayı  üniversitelerin bazıları ise güz döneminde uzaktan eğitim vereceklerini duyurdu. Üniversitelerin açılış tarihi hakkında her üniversitenin kendi kararını açıklayacağı açıklamasının ardından öğrenciler, bağlı oldukları üniversitenin duyurularına kilitlendi. Peki Peki Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ne zaman açılıyor, 2020-2021 üniversite akademik takvimi hazır mı?

YÖK, her üniversitenin kendi kararını verme yetkisinin olduğu, dolayısıyla bu kararın duyurulmasının da üniversitelere düştüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından binlerce öğrenci, üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabını kendi üniversitelerinin duyuru sayfalarından aramaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, açıklama yapan üniversiteler hakkında bazı bilgiler

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 akademik yılı güz döneminin 5 Ekim'de başlayacağı belirtilerek, hastalık tehdidinin devam etmesi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemi uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada, kararda, Sağlık Bakanlığının görüşleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın tavsiye kararları ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" ile Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının dikkate alındığı aktarıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Çorum'da koronavirüsten ölen Yaşar Ünal'ın son videosundaki sözleri ibretlik
Doğu Perinçek'in FETÖ iddiası olay oldu beni Erol Mütercimler aradı
Harem Otogarı'ndaki olayda şikayetçi polislerin ifadeleri ortaya çıktı
Ankara'da 3 kardeş feci şekilde öldü! Geriye sadece bu fotoğraf kaldı
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın Kırşehir otobüsünde yakalandı
Suriye'de Türk Kızılay'ı aracına silahlı saldırı düzenlendi! Şehit ve yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
2020-2021 Kırklareli Üniversitesi akademik takvim ne zaman açılıyor?
Başakşehir'den 'Doğa konseptli' yeşil forma
Bilecik'te ters şeride giren alkollü sürücü dehşet saçtı
Sağlık çalışanları siyah kurdele takacak! İstanbul Tabip Odası açıkladı
Hatay'da PTT karantinaya alındı! İkinci bir emre kadar kapatıldı
Sezin Bozacı Kırmızı Oda Aynur kimdir, kaç yaşında?
Yorumlar