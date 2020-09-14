Hacı Bektaş Veli Üniversitesi açılıyor mu 2020-2021 akademik takvim

YÖK üniversitelerin açılışı için 1 Ekim'i işaret etti ve binlerce üniversite öğrencisi hangi üniversiteler açılacak araştırması yapmaya başladı. Peki Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ne zaman açılıyor, 2020-2021 üniversite akademik takvimi hazır mı?

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YÖK üniversitelerin açılış tarihi hakkında 1 Ekim'i işaret etti fakat kararı üniversitelere bıraktı. Koronavirüs salgınından dolayı üniversitelerin bazıları ise güz döneminde uzaktan eğitim vereceklerini duyurdu. Üniversitelerin açılış tarihi hakkında her üniversitenin kendi kararını açıklayacağı açıklamasının ardından öğrenciler, bağlı oldukları üniversitenin duyurularına kilitlendi. Peki Peki Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ne zaman açılıyor, 2020-2021 üniversite akademik takvimi hazır mı?

YÖK, her üniversitenin kendi kararını verme yetkisinin olduğu, dolayısıyla bu kararın duyurulmasının da üniversitelere düştüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından binlerce öğrenci, üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabını kendi üniversitelerinin duyuru sayfalarından aramaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, açıklama yapan üniversiteler hakkında bazı bilgiler

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 akademik yılı güz döneminin 5 Ekim'de başlayacağı belirtilerek, hastalık tehdidinin devam etmesi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemi uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada, kararda, Sağlık Bakanlığının görüşleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın tavsiye kararları ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" ile Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının dikkate alındığı aktarıldı.