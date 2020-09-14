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Dumlupınar Üniversitesi açılıyor mu ne zaman açılıyor?

YÖK üniversitelerin açılışı için 1 Ekim'i işaret etti ve binlerce üniversite öğrencisi hangi üniversiteler açılacak araştırması yapmaya başladı. Peki Kütahya'daki Dumlupınar Üniversitesi ne zaman açılıyor, 2020-2021 üniversite akademik takvimi hazır mı?

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YÖK üniversitelerin açılış tarihi hakkında 1 Ekim'i işaret etti fakat  kararı üniversitelere bıraktı.  Koronavirüs salgınından dolayı  üniversitelerin bazıları ise güz döneminde uzaktan eğitim vereceklerini duyurdu. Üniversitelerin açılış tarihi hakkında her üniversitenin kendi kararını açıklayacağı açıklamasının ardından öğrenciler, bağlı oldukları üniversitenin duyurularına kilitlendi. Peki Peki Kütahya'daki Dumlupınar Üniversitesi ne zaman açılıyor, 2020-2021 üniversite akademik takvimi hazır mı?

YÖK, her üniversitenin kendi kararını verme yetkisinin olduğu, dolayısıyla bu kararın duyurulmasının da üniversitelere düştüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından binlerce öğrenci, üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabını kendi üniversitelerinin duyuru sayfalarından aramaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, açıklama yapan üniversiteler hakkında bazı bilgiler

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitedeki tüm akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasına karar verildiğini duyurdu. 

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