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MEF üniversitesi açıldı mı YÖK rektörlük açıklaması

YÖK üniversitelerin açılışı için 1 Ekim'i işaret etti ve binlerce üniversite öğrencisi hangi üniversiteler açılacak araştırması yapmaya başladı. Peki MEF Üniversitesi ne zaman açılıyor, 2020-2021 üniversite akademik takvimi hazır mı?

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YÖK üniversitelerin açılış tarihi hakkında 1 Ekim'i işaret etti fakat  kararı üniversitelere bıraktı.  Koronavirüs salgınından dolayı  üniversitelerin bazıları ise güz döneminde uzaktan eğitim vereceklerini duyurdu. Üniversitelerin açılış tarihi hakkında her üniversitenin kendi kararını açıklayacağı açıklamasının ardından öğrenciler, bağlı oldukları üniversitenin duyurularına kilitlendi. Peki MEF Üniversitesi ne zaman açılıyor, 2020-2021 üniversite akademik takvimi hazır mı?

YÖK, her üniversitenin kendi kararını verme yetkisinin olduğu, dolayısıyla bu kararın duyurulmasının da üniversitelere düştüğünü açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından binlerce öğrenci, üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun cevabını kendi üniversitelerinin duyuru sayfalarından aramaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, açıklama yapan üniversiteler hakkında bazı bilgiler..

MEF ÜNİVERSİTESİ
MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, 2020-2021 güz yarıyılında hazırlık dahil tüm dersleri online yapacaklarını duyurdu. Rektör Prof. Dr. Şahin'in açıklamaları şöyle:

"Daha önce sizlere 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında karma bir model ile eğitim-öğretime başlayacağımızı duyurmuştuk. 11 Eylül 2020 günü detaylı ders programlarını bu modele göre ilan edecektik. Ancak, 4 Eylül 2020’de YÖK tarafından tüm üniversitelere Sağlık Bakanlığının üniversiteler için online eğitim önerisi iletildi. MEF Üniversitesi olarak, devletimizin bu önerisi doğrultusunda 2020-2021 güz yarıyılında hazırlık dahil tüm dersleri online yapacağız. Ancak, bazı uygulamalı dersler kapsamında, isteyen öğrencilerimiz, Covid-19 önlemlerini alarak kütüphane, FADA ve laboratuvarlara gelebilir. Hocalarımızla ders dışında online veya yüz yüze birebir veya küçük gruplarla ofis saati kapsamında kampüste birlikte olacak ortamlar yaratılacak. Biliyorum ki online eğitim haberine pek sevinmemiş olanlarınız var. Biz de en azından karma bir modelle sizlere kavuşmayı bekliyorduk. Ancak, ülkemizde artan vaka sayıları nedeniyle devletimiz, özellikle ulusal düzeydeki iller arası hareketliliğin getireceği riskleri de dikkate alıp sizleri ve hepimizi korumak için yükseköğretim kurumlarındaki eğitimin online yürütülmesi yönünde öneride bulundu. Burada YÖK sadece devletin aldığı bu tavsiye kararını bizlere tebliğ etmiştir. Şu anda en önemli konu sizlerin sağlığıdır. Eğitim kısmında biz zaten MEF Üniversitesi olarak online eğitimin öncüsü olmaya devam etmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bunların yanında sizlere güzel anılarla dolu bir üniversite hayatı yaşatmak için de çalışıyoruz. Gerek oryantasyonumuz gerekse de aktif sosyal kültürel aktivitelerimiz için planladığımız çalışmaları sizlerle kısa zaman içinde paylaşacağız."

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