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Milli Eğitim Bakanlığı'dan yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklama

21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanlığı, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için, okuma yazma sürecini eğlenceli hâle getirerek kolaylaştıracak 6 kitaptan oluşan bir set hazırladı.

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Salgın sürecinde evde geçen günlerde “Özelim Eğitimdeyim” adlı mobil uygulama ve e-kütüphane ile “özel” öğrencileri ve ailelerini birbirinden farklı içeriklerle buluşturan Millî Eğitim Bakanlığı, şimdi de okuma yazma sürecini eğlenceli hâle getirerek kolaylaştıracak bir set hazırladı. “Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum” adlı set, hem mobil uygulamada hem de "orgm.meb.gov.tr" adresindeki elektronik kütüphanenin ilk rafında yerini aldı.

Okuma yazma sürecindeki özel gereksinimli öğrencileri yakın ilgi ve özel materyallerle desteklemek için yeni kaynaklar sunduklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6 kitaptan oluşan “Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum” setinin öğretmenler için hazırlanan özel kılavuzuyla birlikte öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecini büyük ölçüde kolaylaştıracağına dikkat çekti.

Hem mobil uygulamada hem de elektronik kütüphanede

“Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum” setlerinin, özel eğitim sınıflarına ulaştırılmak üzere 81 ile gönderildiğini belirten Bakan Selçuk, ailelerin bu sete “Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulamasından ve "orgm.meb.gov.tr" adresindeki elektronik kütüphaneden rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi.

Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum Okuma Yazma Seti, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin okuma yazma alanındaki el göz koordinasyonunu güçlendirme, görsel ve işitsel algı becerilerini geliştirme, okuduğunu/dinlediğini anlama, söyleneni yazma, bakarak yazma ve akıcı okumalarını sağlamak amacıyla hazırlandı.

Setle ayrıca, öğrencilerin “okuduğu cümle-metin ile ilgili soruları cevaplama, cümlede eksik bırakılan bölümleri doğru şekilde tamamlama, ses- hece-harf- sözcük- cümle ve metin bilgisi kazanma ve okuduklarına ilişkin yorum yapma” gibi birçok alanda yaşadıkları güçlükleri gidermeleri amaçlanıyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum” setine öğretmen, öğrenci ve velilerimiz, dijital olarak http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/anasayfa/derskitaplari/ internet adresinden ve ÖzelimEgitimdeyim mobil uygulamasından da ulaşılabilecekler.

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