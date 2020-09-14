BIST 1.107
DOLAR 7,49
EURO 8,91
ALTIN 471,42
HABER /  SPOR

Cengiz Ünder'e Premier Lig'den Leicester City talip

Roma'da geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder için Leicester City'nin de devreye girdiği iddia edildi.

Abone ol

İngiliz basını, Manchester United ve Newcastle United'ın ardından Leicester City'nin de Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istediğini yazdı. Inside football isimli internet sitesi ile The Sun gazetesi iddiaları sayfalarına taşıdı.

Cengiz Ünder isminin yaz başında Manchester United ile anıldığı hatırlatıldı; Newcastle United'ın ise 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği belirtildi.

Roma'nın kiralama teklifine mesafeli yaklaştığı ve Napoli'den Arkadiusz Milik'i renklerine katmak için kaynak yaratmak amacıyla Cengiz'i satmak istediği vurgulandı.

Napoli'nin Tottenham Hotspur'un da istediği Milik için 25 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği vurgulanan haberde, Leicester City'nin de devreye girdiği kaydedildi.

İtalya'daki ilk sezonunda 26 maçta 7 gol atan Cengiz'in daha sonra sakatlıklar nedeniyle beklentilerin uzağında kaldığına yer verilirken; İngiltere'nin oyuncu için yeni bir başlangıç olabileceği yorumu yapıldı.

Haberlerde, Cengiz Ünder ile Almanya Ligi ekiplerinden Hertha Berlin'in de ilgilendiği hatırlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı'dan yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklama
AB Yüksek Temsilcisi Borell'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Ciddi çatışma riski var
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu CNN'e konuştu: 'Barış için savaşa hazırlıklı olmalısınız
Çorum'da koronavirüsten ölen Yaşar Ünal'ın son videosundaki sözleri ibretlik
Doğu Perinçek'in FETÖ iddiası olay oldu beni Erol Mütercimler aradı
Harem Otogarı'ndaki olayda şikayetçi polislerin ifadeleri ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli'de 'pikniğe gidiyoruz' diyen 2 kardeş kayboldu
Kılıçdaroğlu'dan Başkan Muhittin Böcek'e ziyaret
Erzincanlı vatandaş: 'Korona gelirse pişman olur'
Serap Ezgü kaç yaşında aslen nereli Serap Paköz kiminle evliydi?
İngiliz devi AstraZeneca aşıyla ilgili güzel haberi duyurdu
Hangi üniversiteler açılacak YÖK açılacak üniversiteler listesi
Yorumlar