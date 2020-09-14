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Ekrem İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğuyla kabul ettiği 5 dosyayı veto etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğuyla kabul ettiği 5 dosyayı veto etti.

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Anka'nın haberine göre, İmamoğlu'nun bir kez daha görüşülmek üzere İBB Meclisi'ne geri gönderdiği dosyalar İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantılarının gündemine alındı.

MEB'e tahsis edilen Sütlüce'deki parka veto

Veto edilen dosyalar arasında 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) tahsis edilen Sütlüce'deki park da var. Veto edilen diğer dosyaların içerisinde ise Başakşehir Sular Vadisi park alanında bulunan tuvalet, giriş takları, amfi tiyatro, nikah salonu, kadın aktive merkezi ve sosyal tesislerinin 10 yıl süre ile Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesi de bulunuyor.

BAKMER olayı

İmamoğlu ağustos ayında Sular Vadisi'ni gezerken Başakşehir Belediyesi'ne ait Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) çalışanları, İmamoğlu'nun geldiğini duyması üzerine bulundukları alanı boşaltmaları ile gündem olmuştu.

Beyoğlu'ndaki taşınmazın MEB'e tahsis edilmesi

Veto edilen diğer bir dosya ise Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti İBB'de bulunan taşınmazın 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'na oy çokluğu ile tahsis edilmesi var.

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