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Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüşen Bakan Akar: Libya Libyalılarındır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abdulhakim Abuhulia’yı kabul etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'de bulunan Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abdulhakim Abuhulia ile bir araya geldi.

"Libya Libyalılarındır"

Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Türkiye, 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerimize askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edecek. Türkiye olarak, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı destekliyoruz. Libya Libyalılarındır.

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