Beşiktaş sağ bek transferini bitiriyor: Nazım Sangare

Beşiktaş sağ bek arayışını bitirme noktasına geldi. Antalyaspor ile transfer masasına oturan siyah-beyazlı ekibin, Nazım Sangare'yi açıklaması an meselesi.

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26 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varan Siyah Beyazlılar, Antalyaspor ile bonservis bedeli pazarlığına devam ediyor. Akdeniz ekibinin talep ettiği ücret ile Beşiktaş’ın teklifi arasındaki fark azalırken, kulüpler anlaşma aşamasına geldi.

Bonservis bedeli ve ödeme planında sağlanacak uzlaşmanın ardından milli futbolcu Siyah Beyazlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.