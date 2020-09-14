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Beşiktaş sağ bek transferini bitiriyor: Nazım Sangare

Beşiktaş sağ bek arayışını bitirme noktasına geldi. Antalyaspor ile transfer masasına oturan siyah-beyazlı ekibin, Nazım Sangare'yi açıklaması an meselesi.

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26 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varan Siyah Beyazlılar, Antalyaspor ile bonservis bedeli pazarlığına devam ediyor. Akdeniz ekibinin talep ettiği ücret ile Beşiktaş’ın teklifi arasındaki fark azalırken, kulüpler anlaşma aşamasına geldi.

Bonservis bedeli ve ödeme planında sağlanacak uzlaşmanın ardından milli futbolcu Siyah Beyazlılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Alt yapı eğitimini Alemannia Aachen ve Borussia Mönchengladbach’da alan Nazım, 2017’de Osnabrück’ten Antalyaspor’a transfer oldu. Geçen sezon 24 maçta forma giyen 26 yaşındaki sağ bek, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

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