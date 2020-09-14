Almanya'dan kritik Aleksey Navalni açıklaması iki ülke daha doğruladı

Almanya, Rus muhalif Aleksey Navalny'ın zehirlendiğinin 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını duyurdu.

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Almanya’da federal hükümet Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin Noviçok grubundan bir sinir gazı ile zehirlendiğine dair bulguların Fransa ve İsveç’teki laboratuvarlar tarafından da doğrulandığını açıkladı.

Fransa ve İsviçre doğruladı

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Rus muhalif Aleksey Navalny'den alınan örneklerle Fransa ve İsveç'teki bağımsız laboratuvarlarda yapılan testler sonucunda Navalny’nin zehirlendiği teyit edildiği ifade etti.

Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, söz konusu olayın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) ciddi bir ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, Berlin hükümetinin Aleksey Navalny soruşturmasındaki kanıtların analizine Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgüt'nü (OPCW) de dahil ettiğini ifade etti.