Aracı olanları sevindirecek gelişme! Benzine indirim yapıldı

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.Abone ol
Bu gece yarısından itibaren benzinde yapılması beklenen 11 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklamada, "15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.
11 kuruşluk indirimin yansıması sonrası benzinin litresi İstanbul'da 6.74'e, Ankara'da 6.79'a, İzmir'de 6.80'e inecek.
Benzin şu anda ne kadar?
Benzin fiyatlarına 27 Ağustos'ta 21 kuruş zam yapılmıştı. Benzinin litresi
Ankara'da ortalama 6,90 lira, İstanbul'da 6,85 lira, İzmir'de 6,91 liradan satılıyor.
Motorin iki indirim almıştı
Motorin fiyatlarına önce 21 kuruşluk indirim, 10 Eylül itibariyle de 17 kuruşluk indirim gelmişti. Motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya, Ankara ve İzmir'de 5,99 liradan 5,82 liraya indi.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.