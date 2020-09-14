Aracı olanları sevindirecek gelişme! Benzine indirim yapıldı

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.

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Bu gece yarısından itibaren benzinde yapılması beklenen 11 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklamada, "15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

11 kuruşluk indirimin yansıması sonrası benzinin litresi İstanbul'da 6.74'e, Ankara'da 6.79'a, İzmir'de 6.80'e inecek.

Benzin şu anda ne kadar?

Benzin fiyatlarına 27 Ağustos'ta 21 kuruş zam yapılmıştı. Benzinin litresi

Ankara'da ortalama 6,90 lira, İstanbul'da 6,85 lira, İzmir'de 6,91 liradan satılıyor.

Motorin iki indirim almıştı

Motorin fiyatlarına önce 21 kuruşluk indirim, 10 Eylül itibariyle de 17 kuruşluk indirim gelmişti. Motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya, Ankara ve İzmir'de 5,99 liradan 5,82 liraya indi.