Adana her ailede 1 koronalı var! Belediye Başkanı ve Tabip Odası açıkladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Hastanelerden gelen ölüm raporlarında vefat nedeni ‘bulaşıcı hastalık’ yazdığı için cenazeleri Covid-19’dan ölmüş gibi gömüyoruz. Böyle olunca da Covid-19’dan ölenlerin sayısının az gösterildiğini düşünüyoruz" dedi. Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş de, "Üzülerek söyleyebilirim ki Covid-19 pandemisi Adanamızda en kötü dönemini yaşıyor. Neredeyse her ailede virüslü kişi var" diye konuştu. Buna rağmen Adana sokaklarında hala maskesiz dolaşanlar ya da maskelerini doğru düzgün takmayanlar çoğunlukta...