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Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi resmen başladı

Demirören Haber Ajansı

İttifak Holding Konyaspor, anlaşma sağladığı teknik direktör İsmail Kartal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Yeşil-beyazlı kulüp teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Kartal, bugün Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen törenle kendisi yeşil-beyazlı kulübe bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. 

Lige güzel bir başlangıç yapmak istediklerini dile getiren İsmail Kartal, ''Buraya geç gelmiş olsak da, bizler Türk futbolunun içinde olan insanlarız. Bütün takımları, futbolcuları yakından takip ediyoruz. Önümüzde bir haftalık bir dönem var. Bu dönemde Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanıp, lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun içinde bugün akşam antrenmanımız 18.00'de, yarın ise çift idman yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

İsmail Kartal, sözlerine şöyle nokta koydu:

"Hafta sonuna kadar futbolcularımızla sık sık görüşmeler yapacağız, onlarla konuşacağız, onlara kendi felsefemizi anlatacağız. Futbolcularımızın bizleri anlayacağını düşünüyorum. Çünkü onların kapasitelerini biliyoruz. İlk maçlar, ilk başlangıçlar zor olur. Birlikte hep beraber lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Teknik direktör İsmail Kartal’ın yardımcılıklarını Osman Zeki Korkmaz, Murat Göksu, Mehmet Göker Özdemir, Serdar Kesimal, Hakan Ünal ve Cüneyt Alibeyoğulları yapacak.

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