Adıyaman'da ilginç şekilli sivri biber çiftçi saklamaya aldı

ADIYAMAN'da çiftçi tarlasında yılan başına benzeyen sivri biberi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Abone ol

Adıyaman merkeze bağlı Akdere köyünde biber hasadı yapan İbrahim Fırat, gördüğü biber karşısında şaşırdı kaldı. Hasat ettiği sivri biberin yılan başına benzediğini gören İbrahim Fırat, bu biberi diğerlerinden ayırdı.

Biberin fotoğrafının sosyal medyaya atılmasıyla birlikte, büyük ilgi gördüğünü söyleyen İbrahim Fırat, ömrü boyunca ilk kez böyle bir biber şekliyle karşılaştığını ve bu biberi saklayacağını söyledi.