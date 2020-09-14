Sivasspor Fayçal Fajr transferini bitirdi

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, kesin ölçüde anlaştığı 32 yaşındaki Fayçal Fajr ile transferi resmiyete döktü. Oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.Abone ol
Süper Lig’e geçtiğimiz sezon damgasını vuran DG Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivas ekibi, İspanya La Liga ekibi Getafe takımında forma giyen 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncu Fayçal Fajr transferini bitirdi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada, 1 asist katkısı sağladı. Fajr, 2018-2019 sezonunda ise Fransa Ligue 1’de Caen’le 40 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) September 14, 2020
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