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Sivasspor Fayçal Fajr transferini bitirdi

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, kesin ölçüde anlaştığı 32 yaşındaki Fayçal Fajr ile transferi resmiyete döktü. Oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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Süper Lig’e geçtiğimiz sezon damgasını vuran DG Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivas ekibi, İspanya La Liga ekibi Getafe takımında forma giyen 32 yaşındaki Faslı orta saha oyuncu Fayçal Fajr transferini bitirdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada, 1 asist katkısı sağladı. Fajr, 2018-2019 sezonunda ise Fransa Ligue 1’de Caen’le 40 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı.

Fas Milli Takımı’nda da 25 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandıran futbolcu, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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