İzmir'de 3 yaşındaki küçük Alya'nın yürek yakan ölümü

İZMİR'de anne baba ve küçük kızları Alya, bamya yedikten sonra fenalaştı. Fenalaşmasıyla 2 sefer hastaneye götürülen küçük Alya, kurtarılamayarak öldü. Küçük kız toprağa verilirken ölüm nedeni araştırılmaya başlandı.

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Kınık'ta oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yedi. Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi. İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı.

Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gece fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Alya Yılmaz kurtarılamadı. Alya Yılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan işlemler sonrası küçük çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alya Yılmaz, bugün kentte toprağa verilirken ölüm nedeni araştırılıyor.