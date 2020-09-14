Bursa'da tanımadığı kişi tarafından dövülerek öldürüldü
BURSA'da Ali Şeker hiç tanımadığı Ferhat Saka tarafından pantolon kemeriyle dövülerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam olaydan 3 gün sonra ölürken katil zanlısı, 'alkolün etkisi geçtikten sonra bunu nasıl yaptığıma inanamadım' şeklinde ifade verdi...
BURSA'daki olay, geçen perşembe akşamı Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir sokakta alkol alan 33 yaşındaki Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürümeye başladı. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı 54 yaşındaki Ali Şeker ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferhat Saka, Ali Şeker’e tekme ve yumrukla saldırdı.
Ferhat Saka, aldığı darbeler karşısında yere yığılan Ali Şeker’e bu kez de pantolonundan çıkardığı kemerle vurmaya başladı. Olayın ardından gözaltına alınan Ferhat Saka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"Alkolün etkisi geçtikten sonra bu nasıl yaptığıma inanamadım"
Ferhat Saka’nın mahkemede yaptığı savunmada şunları söyledi:
*“Olay olmadan önce uzun süre içki içtim. Sonra eve gitmeye karar verdim. Bu sırada yolda biriyle karşılaştım. Neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bana küfrettiğini duydum. Ben de bu yüzden sinirlendim ve vurmaya başladım. Alkolün etkisi geçtikten sonra bunu nasıl yaptığıma inanamadım. Pişmanım, bilerek yapmadım”
Pantolon kemeri, yumruk ve tekmeyle öldürdü
Ferhat Saka’nın Ali Şeker’i dövdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere Ferhat Saka’nın yerde yatan Ali Şeker’e pantolon kemeri, yumruk ve tekmeyle defalarca kez vurduğu anlar yansıdı.