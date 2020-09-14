Bursa'da tanımadığı kişi tarafından dövülerek öldürüldü

"Alkolün etkisi geçtikten sonra bu nasıl yaptığıma inanamadım"

Ferhat Saka’nın mahkemede yaptığı savunmada şunları söyledi:

*“Olay olmadan önce uzun süre içki içtim. Sonra eve gitmeye karar verdim. Bu sırada yolda biriyle karşılaştım. Neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bana küfrettiğini duydum. Ben de bu yüzden sinirlendim ve vurmaya başladım. Alkolün etkisi geçtikten sonra bunu nasıl yaptığıma inanamadım. Pişmanım, bilerek yapmadım”