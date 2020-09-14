Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; orta sahada oynayan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Josef de Souza'ya Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz" denildi.

Josef de Souza daha önce Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Öte yandan; yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildiği de bildirildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.