BIST 1.107
DOLAR 7,49
EURO 8,90
ALTIN 471,67
HABER /  YEREL

Mersin'de kayıp esnafın cesedi su kuyusunda bulundu

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp olan esnaf, iş yeri yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Abone ol

MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 51 yaşındaki Fuat Baz'ın cansız bedeni yakınları tarafından yapılan aramada su kuyusunda bulundu.

Baz'ın yakınları, durumu sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yapılan incelemede peyzaj işiyle uğraşan Baz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibi tarafından yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu su kuyusundan çıkarılan ceset morga kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yunan milli muhafızından mültecilere yönelik kan donduran paylaşım
Türkiye'de altına ve çelik kasalara hücum başladı! Wall Street Journal analizi
Süleyman Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı'na tepki: İşe bisikletle git gel bakalım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması
Aracı olanları sevindirecek gelişme! Benzine indirim yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ekose ceketleri' Alman gazetesinde
ÖNCEKİ HABERLER
1 Eylül'de atanan öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül'de gönderilecek
Lucas Biglia resmen Fatih Karagümrük'te
İzmir'de 3 yaşındaki küçük Alya'nın yürek yakan ölümü
Endonezya'da maske takmayanlara mezar kazma cezası verilecek
Grönland'da devasa bir buz tabakasından büyük bir parça koptu
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi açılıyor mu 2020-2021 akademik takvim
Yorumlar