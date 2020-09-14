Mersin'de kayıp esnafın cesedi su kuyusunda bulundu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp olan esnaf, iş yeri yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 51 yaşındaki Fuat Baz'ın cansız bedeni yakınları tarafından yapılan aramada su kuyusunda bulundu.

Baz'ın yakınları, durumu sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yapılan incelemede peyzaj işiyle uğraşan Baz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibi tarafından yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu su kuyusundan çıkarılan ceset morga kaldırıldı.