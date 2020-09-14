Bahçeli'den korona tepkisi: Milletimiz bıkmıştır! Ayıptır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadeleyle ilgili önemli açıklama yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından korona virüsle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, korona virüs verileri hakkında, ”Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır” dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

Ülkemizde Korona virüse karşı olağanüstü bir mücadele sergilenmektedir. Bu yalın gerçeği inkar edip açıklanan rakamları yalanyanlar ne biliyorsa açıklamak durumundadır. Vatandaşlarımızın aklını karıştırmak, güvensizliği kamçılamak, şüpheleri kabartmak utanmazlığın daniskasıdır.

'Ayıptır, yazıktır'

Şu yarım aydınlara bakınız! Her konunun uzmanı kesilen cahil uzmanlara lütfen dikkat ediniz. Bunlar ki, virüs allamesi kesilmişler, televizyon ekranlarında adeta dedikodu borsası kurmuşlar! Gece gündüz Türkiye’nin KOVİD-19’la mücadelesini karalıyorlar. Ayıptır, yazıktır!

'Fitne rüzgar gibi esmektedir'

Virüsü bilmezler, tıptan anlamazlar. Alakasız oldukları her konuda bilirkişiliğe kalkışırlar. Tek yaptıkları insanlarımızın moral seviyelerini aşağı çekmek, öldük, bittik, tükendik fitnesini rüzgar gibi estirmektir. Milletimiz bu kifayetsiz muhterislerden bıkmış usanmıştır.

'Virüs kadar tehlikelidir'

Ayrıca görevlerini üstün bir vatan sevgisiyle yapan polislerimize ve diğer bütün güvenlik güçlerimize hakarete yeltenenler de virüs kadar tehlikelidir. Hiç kimsenin zor şartlar altında vazife yapan kahramanlarımızı suçlamaya ve saldırmaya hakkı yoktur.

Her gün şehit verdiğimiz şu günlerde, devletimizin mücadele kararlılığını sorgulamak Türkiye düşmanlarını sevindirecektir. Bu vesileyle vatan ve millet için toprağa düşen aziz şehitlerimize, KOVİD-19’dan dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

'CHP genel başkanı gibi parlak görüşümüz (!) yoksa da...'

Her ne kadar virüse karşı CHP Genel Başkanı’nın dile getirdiği gibi parlak bir görüşümüz(!) yoksa da, maske-mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uymak önceliğimiz olmalıdır. Bu gecenin sonunda güzel bir günün bizi beklediğine inanalım, itimat edelim.

'Emin olun başaracağız'

Akif’in dediği gibi, “Yeis haramdır, yeis küfürdür.” Önce tedbir, sonra da tevekkül diyelim. Kendi aklımızı kullanacak cesareti gösterip duanın gücüyle birbirimize kenetlenelim. Emin olunuz, başaracağız, bu Korona günlerini geride bırakacağız.