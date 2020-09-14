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Yunan milli muhafızından mültecilere yönelik kan donduran paylaşım

Demirören Haber Ajansı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meclis üyesi ve milli muhafız olan M.Y. adlı Yunan vatandaşı, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik, "Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'ın mültecilere yönelik ırkçı yaklaşım ve nefret söylemlerine bir yenisi daha eklendi. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meclis üyesi ve milli muhafız olarak görev yapan Yunan M.Y., sosyal medya hesabından mültecilere yönelik yaptığı paylaşım kan dondurdu.

Sosyal medya hesabından askeri tatbikat atış alanında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak tüyleri ürperten bir yazı yazan M.Y., "Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kin ve nefret suçundan gözaltına alındı

Öte yandan; paylaşım nedeniyle savcılık, söz konusu M.Y. adlı milli muhafız görevlisinin silahını teslim etmediğini ve M.Y.'nin 'kin ve nefret suçu'ndan olayla ilgili cezai soruşturma başlatması üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

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