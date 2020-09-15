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Ankara'da bir genç, tartıştığı ailesinin evini benzin dökerek yakmaya çalıştı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olan 20 yaşındaki genç, tartıştığı ailesine ait apartman dairesini kundaklayarak olay yerinden kaçtı.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi 405. sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

Ailesiyle evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan 20 yaşındaki psikolojik rahatsızlığı olan R. D., evden ayrıldıktan bir süre sonra elinde benzin dolu şişeyle geri geldi. Ailesi içeride olduğu sırada babası polis memuru L.D.’ye ait evi kundaklayan kişi, ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

Dairede kısa süreli yangın ve maddi hasar oluştu

Evin camının yandığını gören ailesi hemen dışarıya çıkarak yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, patlamanın etkisi ile dairede kısa süreli yangın ve maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri zanlının ticari bir taksiye binerek kaçtığını belirledi.

Ailesini daha öncede evi yakmakla tehdit eden ve olay yerinden kaçan R. D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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