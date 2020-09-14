Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (14 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7119'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 292.878'e yükseldi. Bakan Koca ayrıca ''Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var'' ifadesini kullanarak tehlikeye dikkat çekti.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU ŞÖYLEYDİ: