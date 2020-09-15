Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (15 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7186'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 294.620'ye yükseldi. Bakan Koca ağır hasta sayımızın da artmaya devam ettiğine dikkat çekti.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1202 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1202 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260'a yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ DÜNKÜ KORONA RAKAMLARI İSE ŞÖYLEYDİ;