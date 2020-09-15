Bağdat’ta füzeli saldırı! ABD Büyükelçiliği'nde siren sesleri yükseliyor
IRAK’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleriyle hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı gerçekleştirildi.Abone ol
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.
Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.
Füzeli saldırı sesi Bağdat’ın birçok noktasından duyulurken, ABD Büyükelçiliğinden siren sesleri yükseliyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey'in tecavüzüne uğrayan kadın şikayetçi oldu