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IŞİD’in medya sorumlusu Bursa’da yakalandı! Emniyet göz açtırmıyor

IŞİD'in medya sorumlusu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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IŞİD'in medya yapılanmasında kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren A.E.'yı takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Bursa’da olduğunu belirledi.

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, 9 Eylül günü Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenledikleri operasyonla A.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının işlemleri sonrasında sabah adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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