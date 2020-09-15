BIST 1.115
DOLAR 7,49
EURO 8,89
ALTIN 474,05
HABER /  GÜNCEL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

15 Eylül evde bakım maaşı yatan iller yeni liste yayınlandı

Eylül ayının başlaması ile birlikte evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşları ne zaman yatar sorusu araştırılıyor. 15 Eylül salı günü başta İstanbul, Konya, Edirne, Tokat olmak üzere 24 ilde evde bakım maaşları yattı.

Abone ol

15 Eylül evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar…

15 Eylül evde bakım maaşı yatan iller 

Evde bakım parası sorgulama ekranı her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının gelmesi ile beraber evde bakım maaşı yatan iller merak edilmeye başlandı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen maaşın sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR? 
Enflasyon oranının açıklanmasının ardından temmuz zamları belli oldu. İşte temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı…
Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544

ENGELLİ AYLIĞI

%40-69
Eski: 537
Yeni: 567

%70 VE ÜSTÜ
Eski: 805
Yeni: 854

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye genelinde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek: FETÖ ve 15 Temmuz yeteri kadar ibret olmadı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tükek: Salgın İstanbul'da yeniden başladı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (14 Eylül 2020)
Oteldeki pitbull'ların saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne yapıldı
Ali Babacan ailesindeki üzücü haberi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan koronavirüse yakalandı
Sancaktepe'de 5 katlı bina boşaltıldı
Fenerbahçe'de Baghdad Bounedjah sesleri
IŞİD’in medya sorumlusu Bursa’da yakalandı! Emniyet göz açtırmıyor
Ankara'da bir genç, tartıştığı ailesinin evini benzin dökerek yakmaya çalıştı
Halit Özgür Sarı kimdir yaşı kaç Halit Özgür Sarı hangi dizilerde rol aldı?
Yorumlar