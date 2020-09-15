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Türkiye genelinde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Anadolu Ajansı

TÜRKİYE genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara ve Kayseri'de birçok gözaltı kararı verildi. 47 şüpheliden 17'si yakalandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 48'i muvazzaf 66 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilenlen 66 zanlıdan 19'unun Kara Kuvvetleri, 18'inin Hava Kuvvetleri, 24'ünün Jandarma, 2'sinin Sahil Güvenlik ve 3'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 48'inin de halen görev yaptığı öğrenildi.

Operasyonda Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E'nin de gözaltına alındığı bildirildi.

12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 8'i aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

“Gaybubet evi”
Kayseri'de FETÖ/PDY örgütünün üst yönetiminin talimatıyla, aranan örgüt mensuplarının saklanması ve örgütün faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla illerde “Gaybubet evi” adı altında kendilerince hücre evi oluşturdukları, firari olarak aranan ve ilimizde hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tem Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

47 şüpheliden 17'si yakalandı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 47 şüpheliden 17'si yakalandı.

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