Gülben Ergen'in mayolu yaza veda pozu olay oldu! Binlerce beğeni aldı

Koronavirüs salgınının başlamasıyla ailesiyle İstanbul'da kendisini gönüllü karantina altına alan Gülben Ergen, normalleşme süreciyle beraber soluğu tatilde alan ünlü isimlerden biri oldu. Çocuklarıyla beraber tatil için Bodrum'u tercih eden Ergen, tatil paylaşımlarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptı, ''Yaza veda'' paylaşımı da geldi.