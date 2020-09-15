Gülben Ergen'in mayolu yaza veda pozu olay oldu! Binlerce beğeni aldı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen'in mayolu 'Yaza veda' paylaşımı ortalığı salladı.
Koronavirüs salgınının başlamasıyla ailesiyle İstanbul'da kendisini gönüllü karantina altına alan Gülben Ergen, normalleşme süreciyle beraber soluğu tatilde alan ünlü isimlerden biri oldu. Çocuklarıyla beraber tatil için Bodrum'u tercih eden Ergen, tatil paylaşımlarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptı, ''Yaza veda'' paylaşımı da geldi.
Başarılı şarkıcı, Instagram hesabından ''Ve Yaz biter'' notuyla beraber mavi mayolu fotoğrafını paylaştı. Ergen'in bu paylaşımına binler beğeni gelirken övgü dolu yorumlar da yapıldı.
Seda Sayan da arkadaşı Gülben Ergen'in bu fotoğrafına kayıtsız kalmadı ve kalp emojileriyle yorum yaparak beğenisini belirtti.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda magazin basınının kendisini bikinili yakalamasını beklemeden bikinili halini kendisi paylaşan Gülben Ergen, bu kez mayolu haline kendi hesabından attığı övgü dolu bir mesajla olay oldu.