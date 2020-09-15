BIST 1.115
DOLAR 7,49
EURO 8,89
ALTIN 474,13
HABER /  YEREL
ADV Usta şefler Simfer’i tercih eder

Bursa'da 1 haftadır kayıp kızının sadece 'anne yetiş' deyişini duydu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da bir haftadır kızından haber alamayan anne, telefonda 1 kez konuştuğu kızının 'anne yetiş' sesini duydu. Kızının fotoğraflarına sarılan anne, 'ne olur kızımı bulun' şeklinde konuştu.

Abone ol

Yıldırım ilçesinde yaşayan Eyüba Sultan Can (19), bir hafta önce ailesinin evinden haber vermeden kayboldu. Bir haftadır kızlarını arayan anne Aynur Can, kızıyla bir kez telefonla görüştü. Telefon, "Anne yetiş" sesinin ardından kesildi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, kızlarının bulunmasını istiyor.

Hiç haber vermeden sırra kadem basan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Aynur Can, "Kızım bir hafta önce hiç bir şey söylemeden ortadan kayboldu. Bize bir şey söylemedi. Telefonu hep kapalıydı. Bir kez görüştük. O görüşmemizde de anne yetiş dedi. Sonra telefon kapandı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

Kızının fotoğraflarını öpüp gözyaşı döken çaresiz anne, "Ne olur kızımı bulun" diye yetkililere seslendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aksaray'da kaplumbağayı ezmek istemeyen anne kızıyla takla attı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye genelinde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek: FETÖ ve 15 Temmuz yeteri kadar ibret olmadı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Tükek: Salgın İstanbul'da yeniden başladı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (14 Eylül 2020)
Oteldeki pitbull'ların saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne yapıldı
Ali Babacan ailesindeki üzücü haberi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da ağabeyini bıçakladı çatıdan düşüp yaralandı
15 Eylül evde bakım maaşı yatan iller yeni liste yayınlandı
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan koronavirüse yakalandı
Sancaktepe'de 5 katlı bina boşaltıldı
Fenerbahçe'de Baghdad Bounedjah sesleri
Suna Kıraç'ın çocukları var mı evlatlık kızı İpek kimdir?
Yorumlar 1 yorum