Aksaray'da kaplumbağayı ezmek istemeyen anne kızıyla takla attı

AKSARAY-Nevşehir kara yolunun 2. kilometresinde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametinden Aksaray yönüne seyir halinde olan 06 BET 893 plakalı otomobilin sürücüsü Meral A. (34), aniden yolda gördüğü kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu çevirdi.