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Aksaray'da kaplumbağayı ezmek istemeyen anne kızıyla takla attı

İhlas Haber Ajansı

AKSARAY'da 8 yaşındaki kızıyla seyahat eden anne, kara yolunda gördüğü kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu çevirince refüje çıkıp 2 ağacı devirdi. Tekeri yerinden kopan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı.

AKSARAY-Nevşehir kara yolunun 2. kilometresinde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, Nevşehir istikametinden Aksaray yönüne seyir halinde olan 06 BET 893 plakalı otomobilin sürücüsü Meral A. (34), aniden yolda gördüğü kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu çevirdi.

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Daha sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil, önce refüje çıkıp 2 ağaca çarparak devirirken; karşı şeride geçerek takla attı.

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Kazada sürücü ve 8 yaşındaki kızı D.A. yaralandı.

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Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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