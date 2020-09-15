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Canan Kaftancıoğlu Atatürk demedi Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Atatürk” yerine “Gazi Mustafa Kemal” demesi partiyi karıştırdı. Krize müdahale eden Kemal Kılıçdaroğlu, partililerin yorum yapmamasını istedi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Atatürk” yerine “Gazi Mustafa Kemal” demesi üzerine ortaya çıkan tartışmaya CHP Genel Merkezi’nden müdahale geldi. 

Hürriyet'ni haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, böyle bir zamanda böyle bir tartışmanın doğru olmadığını ifade ederek, daha fazla yorum yapılmamasını istediği öğrenildi. 

Genel merkezin müdahalesine tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun mesajını milletvekillerinin ortak WhatsApp grubundan paylaştı ve milletvekillerinden bu konuda yorum yapılmamasını istedi. İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise “Bize değil Atatürk diyemeyenlere konuşmayın diyeceksiniz” sözleriyle tepkisini dile getirdi. 

"Doğru bir tartışma değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da “CHP’de, Atatürk ile sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz. Böyle bir tartışmanın, bugün itibari ile doğru bir tartışma olduğu kanaatinde değiliz” diyerek son noktayı koydu.

CHP’liler tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte onlardan bazıları:

"Atatürk'ün askerleriyiz"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: Atatürk’ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Ancak, ‘Atatürk’ diyemeyen bir il başkanına da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır. 

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter: Büyük insan, dünyanın şapka çıkarttığı lider Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmak ve ilkeleri ile büyüyüp, kurduğu partimin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başka söze gerek yok.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra demesin, ne yazar. Ama unutma, burası CHP. Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır: CHP Tüzüğü Madde 1: Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, ilk genel başkanı ve değişmez önderi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Hatırlatılır .

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: Atatürk soyadı, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş mücadelenin, bize emanet edilen davanın adıdır.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi: Atatürk’ü anmak saygının ötesinde onurdur, gururdur. Atatürk’ün ismini anmakta tereddütü olanlar O’nunla problemi olanlardır.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da “Atatürk soyadından rahatsızlık duyan bir CHP il başkanı...” dedi.

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